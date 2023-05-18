上證綜指18日早收盤漲0.78％報3,309.74點，成交值人民幣（下同）2,226.84億元。深證成指早盤最高曾漲0.48％，收漲0.25％報11,118.88點，成交值3,175.82億元。

期間共同封裝光學元件（CPO）概念股大漲，中際旭創、新易盛、九聯科技均20％漲停，新易盛、天孚通信、光庫科技等多股強勢。通訊設備股亦普遍走強，中際旭創、天孚通信、新易盛、天喻信息等多股大漲。機器人概念股亦上揚，鳴志電器、遠大智能等漲停。

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