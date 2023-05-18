演藝圈中不時有女星傳出婚變或被家暴，求證當事人第一時間被否認，但過了幾年又黯然自打臉承認離婚的例子，對此，名嘴呂文婉在節目上表示，看來光鮮亮麗的藝人其實因為生活圈狹隘，看錯人的案例不勝枚舉，律師馬在勤則表示許多女星遇到此事連律師都不敢找，「為什麼？丟臉」。

先前《新聞挖挖哇》聊女星田路路、陳麗卿的人生故事，說到陳麗卿時，粘嫦鈺表示陳麗卿過去因唱歌賺了不少錢，事業順遂，婚姻卻很不幸，結婚三次都離婚，過去被丈夫打，等兒子長大後也被兒子家暴，又因為生活困苦打了不少零工，最後存到300萬好心借朋友，最後卻有去無還。

【精華版】田路路近況悽慘？嘗盡人情冷暖晚年窮困潦倒真相

聞此，另一位名嘴呂文婉說，她認為女明星遇人不淑的機率很高，因為她們工作雖然光鮮亮麗，但朋友圈小，只要有人獻殷勤送禮物，再加上有顆夢幻的心就很容易「暈船」，把不對的對象看成是命中註定的真命天子，如田路路的人生也是如此。

律師馬在勤則說，他的看法是不管女明星有多少人獻殷勤，最大的弱點是當追求者變成另一半、枕邊人時，對對方只能有無限的包容，「反而可以勒索她（指女星）了，因為打妳，妳也不敢唉，妳連律師都不敢找？為什麼？丟臉」，也不敢跟圈內人說，怕一講因此傳開，常常可以見到有女星頂著傷工作，被問怎麼了？女星只敢說是自己摔倒，粘嫦鈺也認同，表示女明星賺得多，常聽聞被另一半予取予求，若不給錢就暴力相向，或是吃醋女星跟其他人走得近也出手打人，最後形成惡性循環。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。