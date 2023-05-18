國民黨17日正式徵召新北市長侯友宜出戰2024總統大選，針對副手人選也持續熱議。對此基隆市長謝國樑於18日上午出席仁愛國小腸病毒宣導活動時表示，針對副手人選，侯市長一定有其考量，這部分他完全尊重也不便評論，但謝仍呼籲一定要和民眾黨等政黨合作，組成「非綠陣營」，贏得勝選。

國民黨於17日已正式徵召新北市長侯友宜代表參選2024總統大選，謝國樑18日出席仁愛國小附幼宣導腸病毒洗手活動時，媒體詢問謝對於侯副手是否有與郭台銘或柯文哲有合作的空間？謝回應，國民黨17日已經完成徵召侯市長的流程，他相信未來一定會緊鑼密鼓地籌備相關流程。

謝認為，侯作為總統候選人，對於副手一定會有他自己的考量，但是對於具體的人選或提建議，他認為由他表示都不太恰當，應該讓侯市長自己去思考，怎樣的搭配會是最加分的就好，他都表示尊重。

但謝也呼籲，他本人希望未來一定要想辦法與民眾黨及其他政黨合作，組成非綠陣營，以贏得勝選為目標。