去年紐約一名匿名女子代表自己和其他控訴人，指控德意志銀行明知道Epstein涉入賣淫交易，仍與該人士保持業務往來長達五年。

德銀發言人Dylan Riddle說，該行已經投資超過40億歐元，用於改善控管、訓練和營運的流程，並增加了打擊金融犯罪的員工規模。

發言人說，近幾年德意志銀行在解決過去的問題上，已經取得相當大的進步。

據熟悉相關內情人士說，作為和解協議的一部分，該行拒絕承認錯誤。

曼哈頓地區法官Jed Rakoff在三月時對德銀和摩根大通表示，他們必須面臨起訴，指控他們為Epstein的性交易中提供有利條件，使得原告有機會提出證明，指銀行在知情的情況下參與Epstein的性交易，並從中獲利。

投資人也在2020年起訴德銀，聲稱德銀與Epstein的交易，導致股東虧損。

Epstein於2019年8月在曼哈頓的一家監獄去世。據了解，他自己涉入未成年性交易，並為多位名人仲介性活動，以及從中勒索。