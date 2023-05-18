BNT與莫德納疫苗在疫情當中的普及率高，針對mRNA技術對防疫與次世代醫療的重大影響，中研院院長廖俊智今（18）日出席立法院教文會備詢時表示，mRNA技術有望成為癌症疫苗平台，且對次世代醫療有著重大影響，中研院將會持續進行相關研究，不過會變更研發目標。

中研院去年發布Omicron次世代mRNA疫苗成果報告，研究成果在發布4天內，便被美國國家衛生院（NIH）與疫苗大廠莫德納引用。

針對中研院研發疫苗的情況，廖俊智說明，中研院已具備核酸疫苗研究基礎，也嘗試投入合成疫苗製作，但過程中存在諸多現實因素及考量，因此無法和國際大廠競爭、合作，不過院方不會放棄，還是會持續研究，為下次公衛疫情進行準備。

民進黨立委陳秀寶提問，隨疫情趨緩，新冠肺炎次世代疫苗研發是否會停止或變更項目？

廖俊智回應，中研院雖變更研發項目，但會持續發展mRNA技術，該技術除了對製造新冠肺炎疫苗有助益，也對次世代醫療有重大影響，預計更將成為處理疾病的新型態，而癌症疫苗將會是中研院關注的研發焦點之一。

而在其他疫苗研發上，廖俊智也說，登革熱疫苗已準備技轉給國內外廠商，B型肝炎疫苗則尚未進入臨床應用階段，還有部分困難有待克服。