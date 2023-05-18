新北市經發局為協助未登記工廠就地改善，轉型合法化，針對不同階段推出相關輔導措施，歷經3年努力，持續提交改善計畫已達98％以上，近日更推出「優先審查機制」，協助業者加速改善計畫審查進度，其中老字號的「凱連莊特產食品館」也搶先報名首場會議，盼早日合法轉型、永續經營。

經發局長何怡明說，特定工廠登記要經歷申請納管、提送改善計畫、實質改善及特定工廠登記，隨著進入改善計畫審查及實質改善重點階段，市府會以「改善計畫加速核定」及「專家訪視輔導，解決實質問題」為重點，加強改善計畫核定，協助業者改善環保、消防、排水及衛生，讓業者專注在本業製造及研發。

經發局指出，位於三芝區的凱連莊特產食品館，利用在地農特產品之一的栗子南瓜入料，促進在地農特產業串聯與地方經濟發展，市府也努力推動、追蹤輔導未登工廠登記，目前該業者已完成改善計畫提交，向市府報名參加優先審查會議，期望加快腳步進入實質改善階段。業者也表示，未來將持續配合市府，積極參與相關輔導計畫，共同攜手朝低碳化方向努力。

經發局強調，市府考量部分改善計畫需補正文件較多，依序審查可能影響優質業者辦理效率，因此藉由改善計畫優先審查機制，將優先協助準備完善的業者，用最快速度進入實質改善階段，縮短取得登記時程，業者可透過臨櫃、電話或網路（網址：https://forms.gle/EpLmrTa1BrtSLv9S7）等方式洽詢報名，朝永續經營邁進。