高齡92歲的日籍灣生新元久對故鄉一切如數家珍。（市府文化局提供／張毓翎台南傳真）

麻豆國中致贈新元久有他以前入學照片的校刊。（市府文化局提供／張毓翎台南傳真）

高齡92歲的日籍灣生新元久，日據時期出生在台灣，因為父親工作關係，他從童年便住在總爺藝文中心前身的總爺糖廠員工宿舍，並在麻豆小學校唸到三年級，之後才搬到台北繼續求學，直至1945年戰後回到日本，歷經超過一甲子，在台灣歷史資源經理學會祕書長丘如華牽線下來台尋根，看到過去生活的糖廠依然維持原貌，讓他相當感動。

「灣生」一詞用以泛指日據時期在台灣出生的日籍人士，出生於1931年的新元久，總爺藝文中心前身為1914年成立的日本明治製糖株式會社「總社」(總公司)級的「總爺工廠」；新元九的祖父是日據時期擔任台灣總督府鐵道部長（完成台灣縱貫鐵路建設）的新元鹿之助；其父親新元八通雄在明治製糖株式會社任職。

當時總爺糖廠有總面積37公頃的廠房、辦公室、工廠基地、修理工廠、停車場、郵局、醫務所、俱樂部、宿舍等建築及大片的農地與綠色林蔭，如今此地已退去糖廠身分，轉變成台南藝文空間，保留了紅樓、招待所、紅磚工藝館、廠長宿舍等4棟古蹟，做為藝文展演空間與咖啡廳使用，重新賦予古建築一個新風貌。

身體依舊健朗的新元久，昨日下午在台灣歷史資源經理學會及台南市政府文化局的安排與接待之下，回到麻豆總爺糖廠出生地，他不僅相當開心，還走過一棟棟古蹟與林蔭步道，沿途分享他童年在這邊的生活點滴；他提到，以前小時候常看到母親在招待所與其他婦人聊天，以前父親升職後家人所住的宿舍也會更動。

之後一行人到新元久就讀的麻豆小學（現址為麻豆國中），麻豆國中校長蔡淑芬致贈他一本百周年的校刊，沒想到裡面其中一張老照片，竟然是新元久入學式當天拍的照片，當中還有他的母親，令現場的人驚喜不已，直呼「緣分真奇妙！」