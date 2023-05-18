陳揆也指示，各部會應鼓勵上市條件優質新創申請，秉持開放心態，在新創募資、企業併購跟上市櫃等規範上有新思維，提供新創更具彈性發展空間，共同打造台灣護國神山群；並要求各部會研擬誘因，加強企業與新創投資與合作機制，共創成長動能。

國發會說，自2016年推動「亞洲·矽谷」計畫七年來，創新創業生態系蓬勃發展，國際能見度也顯著提高，國內新創不僅逐漸在國際上嶄露頭角，更有包括沛星互動科技Appier、睿能創意Gogoro、九易宇軒91APP、玩美移動Perfect四家獨角獸成功出場，新創社群更以「荒漠到雨林」形容整體台灣新創發展環境的蛻變。

國發會表示，新創是數位經濟的催化劑，也是下一波經濟及產業成長動能的驅動力，政府在資金、人才、法規、市場及國際新創聚落等面向持續政策推動，給予新創從種子期到成熟出場多元支持。

其中新創事業最關心的資金部分，國發會說，國發基金匡列50億元「創業天使投資方案」，已投資225家新創、逾31億元，帶動投資超過109億元；在融資部分，經濟部推動青創貸款，迄今已核保逾9.2萬件，協助取得融資逾735億元；此外為活絡新創出場管道，金管會已推動「台灣創新板」及「戰略新板」等，透過多元資金及出場管道，協助新創快速發展，目前已有19家公司登錄戰略新板、3家登錄創新板。

國發會說，為延攬國際創新人才，透過就業金卡及創業家簽證吸引國際人才來台；其中，就業金卡已核發7,283張，包含YouTube創辦人陳士駿、矽谷創業家Tim Draper等人。另透過修正企業併購法、沙盒機制及提供租稅誘因鼓勵天使投資新創等，協助新創加速成長。

而為協助新創拓展國際市場，國發會說，政府推動國家新創品牌Startup Island TAIWAN，與新創社群及部會聯名舉辦或參加國際展會，如CES、Viva Tech及台日新創交流會等，透過品牌力協助台灣新創拓展全球市場。此外，也透過打造台灣科技新創基地TTA、林口新創園、亞灣新創園等國際新創聚落，吸引逾20家國內外加速器（如500 Startups等）及800家新創進駐，匯聚國際創業資源及能量，帶領新創拓展國際市場。

國發會說，在政府與民間共同努力下，台灣新創發展環境逐步完善。未來將植基於過去推動成果，國發會將持續擔任跨部會平台角色，整合各部會新創資源，也將持續與新創事業、產業界等交流意見，期透過公私協力發揮綜效，加速台灣產業升級轉型。

國發會產業發展處長詹方冠簡報時指出，希望做到讓大家知道「台灣除了半導體外，還有新創的強項」。為擴大創新創業能量，將由三面向持續優化，包含深化紮根，注入新一代生力軍，創造源頭活水；還有活絡市場，暢通出場管道，帶動正向循環；以及強化鏈結，響亮 Startup Island TAIWAN。

陳揆裁示時則表示，105年9年以來，有很多台灣新創在國際間嶄露頭角，國內新創產業也更加活絡。台灣已有四家獨角獸，也有許多新創達到IPO階段，為加速新創出場，證交所積極拜會潛力新創，協助在創新板掛牌，請各部會鼓勵上市條件優質新創申請，也請金管會主動向新創社群介紹創新板，一旦愈來愈多新創投資出場，也能產生正向循環，帶動更多投資動能。

陳揆說，國際間企業與新創合作非常普遍，許多大企業會透過投資、併購新創事業，引進外部創新，帶動企業及產業轉型升級。大企業有硬底子，新創有軟實力，大小企業合作是未來產業發展重要契機。

陳揆要求國發會協調財政部、金管會、經濟部、國科會、數位部等研擬誘因，加強企業與新創投資與合作機制，共創成長動能。

陳揆也說，在後疫情時代，數位轉型、淨零永續、資安等新興議題已是國際新潮流，台灣要在這些領域上贏得先機，善用新創事業在創新研發跟突破瓶頸能量，是重要策略，各部會應秉持開放心態，在新創募資、企業併購跟上市櫃等規範上，有新思維，提供新創更具彈性發展空間，共同打造台灣護國神山群。