台股今天成交值有機會向3,000億元靠攏，若能突破3,000億元，將可望寫下今年1月31日來最大量，近來受到台股始終量縮至2,000多億元、萬六關卡也久攻不下的影響，證券股表現低迷不振。
惟在自營商發動大買台股權值股，隨著指數連3日大漲六、七百點之後，證券股今天股價一吐悶氣，由統一證領頭大漲，為上市金融類股中漲幅第一名，另群益證、宏遠證、致和證、康和證等上市櫃證券股都同步上漲1％以上。
台股在520前衝上萬六，證券自營商從516起翻多大買台股，據統計，自營商自行買賣部位，連2日大敲307.29億元之後，累計今年來自行買賣部位買超已突破千億元大關，台股價量齊揚，證券股是最大受惠族群，今（18）日由統一證（2855）領頭大漲2％最亮眼。
台股今天成交值有機會向3,000億元靠攏，若能突破3,000億元，將可望寫下今年1月31日來最大量，近來受到台股始終量縮至2,000多億元、萬六關卡也久攻不下的影響，證券股表現低迷不振。
惟在自營商發動大買台股權值股，隨著指數連3日大漲六、七百點之後，證券股今天股價一吐悶氣，由統一證領頭大漲，為上市金融類股中漲幅第一名，另群益證、宏遠證、致和證、康和證等上市櫃證券股都同步上漲1％以上。
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