台股今天成交值有機會向3,000億元靠攏，若能突破3,000億元，將可望寫下今年1月31日來最大量，近來受到台股始終量縮至2,000多億元、萬六關卡也久攻不下的影響，證券股表現低迷不振。

惟在自營商發動大買台股權值股，隨著指數連3日大漲六、七百點之後，證券股今天股價一吐悶氣，由統一證領頭大漲，為上市金融類股中漲幅第一名，另群益證、宏遠證、致和證、康和證等上市櫃證券股都同步上漲1％以上。