何孟遠今（18日）與音樂劇《寂寞博物館》演員群一同出席「那瑪夏水蜜桃」公益記者會。他在《全明星運動會》第2季時，瞞著女友荳荳（何紫妍）與其閨密采子曖昧，之後他與采子為避免混淆節目決定退賽。日前，采子宣告復出並出席歌唱活動，何孟遠就低調現身支持，他今坦言事前沒跟采子知會，但事後有傳訊息，「有跟她說，不好意思模糊焦點，她回我謝謝」。

他說，他與采子目前是朋友關係，會用平常心、朋友的身分支持她，會再公開支持？他連忙搬出工作拒絕，「最近可能有點忙喔，會忙到40、50歲。」現在的感情狀況？單身的他笑說，現在感情很順，因為身邊都沒人。

不同於面對采子話題的落落大方，何孟遠一聽到前女友荳荳的名字，就面露尷尬，「一樣默默關心，希望大家都好，我也不想去恨別人，雙方都沒聯絡，就是祝福她好」。計劃年底發行專輯、舉辦個人演唱會的他，也被問到會不會寫歌給采子、荳荳，他表示，歌曲是共感，專輯都是自己的故事，過去的事不會再糾結。