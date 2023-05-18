人生在世總會面臨大大小小的壓力，有些人懂得找人分擔，或是吐苦水紓壓，但也有人給自己很大壓力，習慣獨自承受，知名運勢網站《摘星工廠》就點名水瓶、摩羯和獅子座總是一肩扛下所有難題，明明早已身心俱疲，但還是咬緊牙關，在外人面前裝堅強。

▍水瓶座

水瓶座個性低調、重視隱私，不喜歡對外高談闊論，分享自己真實的想法，尤其是關於壓力、難過的事情，報喜不報憂的他們更是絕口不提，總是獨自消化負面情緒，即便身心俱疲，還是會在外人面前裝沒事。

▍摩羯座

摩羯座個性好強，最怕被別人瞧不起，所以一旦遇到壓力，就會選擇自己一肩扛下，默默隱忍所有的不快樂，無論內心多麼煎熬，摩羯也會在人前裝作一付篤定的樣子，不讓人輕易看穿自己的脆弱。

▍獅子座

獅子座個性強勢、愛面子，總是無所畏懼的樣子，為了維持強者的形象，即便遇到天大的壓力和困難，獅子座也會想盡辦法解決，無論如何都不能毀掉自己無所不能的形象，就算過程中飽受煎熬，他們也會硬撐到底。