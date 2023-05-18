日本昭和八年（1933年）建成的二林武德殿，是國內少數僅存的日式歷史建築，當地民眾期待修復已經20年以上。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

動工當天彰化縣長王惠美、文化部文化資產局副局長粘振裕、等人到場見證。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美說，二林武德殿修復經過多方努力終於化解難題，期待內政部盡速通過二林鎮市地重劃案，讓計畫可以快速進行。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣「二林武德殿」修復工程今動工，這是彰化縣首次有文化資產私有地容積轉移的例子。動工當天彰化縣長王惠美、文化部文化資產局副局長粘振裕、等人到場，王惠美說，二林武德殿修復經過多方努力終於化解難題，期待內政部盡速通過二林鎮市地重劃案，讓計畫可以快速進行。

日本昭和八年（1933年）建成的二林武德殿，是國內少數僅存的日式歷史建築，當地民眾期待修復已經20年以上，原因是武德殿目前的公私共有土地問題，過去修復無法在中央規定期限內完成發包經費遭撤銷，因此讓修復機會一延再延。

王惠美解釋，二林武德殿2004年登錄為歷史建築，2009年進行調研暨修復計畫，並在2016年完成修復工程規劃設計，無奈土地爭議問題，2019年核定補助經費遭撤銷，去年縣府再次提出修復計畫，獲文化部補助1800萬元，加上縣府配合款1200萬元，總計3000萬元投入修復。

王惠美說，導致武德殿遲遲無法整修的土地問題，縣府採辦理二林武德殿都市計畫個案變更，透過市地重劃將原來的古蹟區保留下來，作為公設地；其餘土地，民眾也能作為建築用地，進行土地開發，已函請內政部營建署，預計6月15日召開專案小組會議，待核定後整修和開發計畫即可順利進行。

文化部文資局副局長粘振裕表示，去年立委謝衣鳯、黃國書邀請他到二林武德殿現勘，與鎮長研究如何修復，縣府也積極配合，共同克服困難，肯定縣府對文化資產保存的努力。文化部願意支持縣府，一起來保存這棟日式老建築。