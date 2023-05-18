兩岸合作翻開新的篇章，連江縣長王忠銘與立委陳雪生、連江縣議長張永江等16日至19日率團赴大陸福州，參加第6次福馬磋商會，昨（17）日也進一步討論通電、通氣、通橋與通水「新四通」事宜，透過雙方工程技術及資訊交流建立，能將新四通方案推向更為成熟與完備，等待兩岸關係穩定後，即能加速推動進程。

王忠銘16日展開為期4日的訪陸之行，與福州各對口單位，進行實質性、技術性、可行性探討，其中雙方針對通電、通氣、通橋與通水等「新四通」的部分達成共識。

王忠銘表示，雙方在通橋方面，從3種方案中選出中線方案，規畫興建馬祖跨海大橋，連接大陸福建省福州市琅岐鎮以及連江縣南竿鄉，長度約27.2公里，橋型則以斜張橋或懸索橋為主，預估經費為5292億2830萬元。

他指出，另外通電部分已建立兩岸聯絡窗口、通水部分則預計由大陸黃歧鎮客運碼頭所完成的供水設施供應，通氣技術對接則待可行性評估。

王忠銘表示，不過為求供應穩定，皆預計採取附掛在日後通車的馬祖大橋，以維生管線方式接通，但由於目前兩岸情勢仍不明確，需中央政府擬定通橋政策及方案後，才能持續推展建橋業務。