中華民國不動產經紀人聯合總會分別在北、中、南舉辦「不動產經紀人權利義務與責任研討會」，盼爭取公會法制化。(主辦單位提供)

「不動產經紀業管理條例」上路20多年，相關交易糾紛越來越多，甚至經紀人淪為「橡皮圖章」，為爭取不動產經紀人公會法制化，且能真正為不動產交易把關，不動產經紀人權利義務與責任研討會17日在台中舉辦，盼透過意見表達，讓政府相關單位正視此問題，並進一步檢討與修正。

台中市不動產經紀人公會理事長陳淑惠表示，「不動產經紀業管理條例」在1999年初上路時，相關交易糾紛確實有降低，但近幾年來因產業、營業員都以成交為主要目標，使得該法案的「藥效」慢慢褪去，而把關交易安全的經紀人簽章更淪為只是蓋「橡皮章」，缺乏實質審查意義，等於名存實亡。

中華民國不動產經紀人聯合總會理事長謝宗諺則指出，目前國內不動產經紀人約有1萬3000多名，相關從業人員超過10萬，目前全台雖已成立9個公會、6個協會，但會員數不到千人，主因設立公會缺乏法源，且無法強制經紀人加入公會。

為喚起更多經紀人擔負起不動產交易的責任義務，中華民國不動產經紀人聯合總會分別在北、中、南舉辦「不動產經紀人權利義務與責任研討會」，台中場為第二場，結合產官學界探討不動產經紀人的權利、義務與責任，也藉以向內政部地政司爭取公會法制化。

逢甲大學土地管理學系教授陳建元也鼓勵台灣透過修法等方式，讓不動產經紀人能專業與技術相符，捍衛買房交易安全。