新冠疫情再起，疾管署副署長羅一鈞表示，口罩令解除以後，本土通報確診數再度增加，本土正式進入第四波Omicron疫情。一名女網友也驚覺最近身邊確診的人似乎變多了，另有不少「天選之人」則哀號說，疫情爆發至今撐了快3年沒確診，沒想到最後還是擋不住，莫名其妙中了，引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard上發文分享，相較於前幾個月，她發現最近身邊許多人都確診了，讓她忍不住聯想到，在2021和2022年的時候，似乎也都是在5月份的時候疫情變得很嚴重，不知道大家有沒有這個感覺？

貼文引起網友熱議，「前陣子都沒事，最近一周辦公室已經10幾個人確診了，明明都沒有特別群聚或聚餐」、「學校也是，不管老師或學生，班上已經有幾個人陸續確診了」、「天選之人，五月也開始有人確診」、「我也在這一波中第一次了」、「本來以為是天選之子的我也在上禮拜六確診了，現在還是痛苦到爆炸」。

原PO也更新貼文說，推測最近確診數增多的原因，可能是口罩解封了，再來是因為5月本來就是腸病毒等病毒的高峰期，疫情當然也不例外；最後則是因為母親節的活動帶來大量的人潮，而出現人潮就代表人與人接觸的機會變高。

另有網友在Dcard上分享，本以為自己是「天選之人」，結果也在5月初確診，症狀就是喉嚨超痛，像是被刀割一樣的痛，連吞口水都不太敢，讓他非常想念大口喝水的日子，也忍不住感嘆說，確診的生活真的生不如死。其他網友也分享這波確診後的症狀是發燒、沒有胃口和喉嚨痛。

羅一鈞表示，本土正式進入第四波Omicron疫情，近日國內疫情明顯上升，上周平均每天新增154例本土個案，因此民眾可能會發現周遭比較多人確診，預估這波疫情到6月底前都會持續上升。

台北巿立聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰昨也在臉書上說，最近門診新冠確診患者爆炸增加，住院的患者也增加了1倍，導致病床擁擠中，等不到床位的民也大增。