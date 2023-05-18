俄羅斯知名擁戰作家普里平（Zakhar Prilepin）遇襲受傷，駕駛則當場喪生。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）坦承，自從俄羅斯展開侵略以來，已暗殺多名克宮喉舌。

據《泰晤士報》（The Times）和《每日郵報》（Daily Mail）18日報導，布達諾夫還說，烏克蘭將在俄境設置長達 60英里（近100公里）的非軍事化邊境區，以減少未來發生攻擊的可能。

當他被問及，烏克蘭安全部門是否刺殺了普丁喉舌時，37歲的布達諾夫說，「我們已經成功鎖定了不少人，拜媒體報導之賜，大家都知道這些案例。」

俄羅斯知名軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）在聖彼得堡一家咖啡館被炸死

自從去年2月24日俄羅斯侵略烏克蘭以來，有好幾位著名的擁戰人士不是在俄羅斯因爆炸喪生，就是受傷。5月6日47歲的著名親克宮作家普里平（Zakhar Prilepin） 就因遭受汽車炸彈攻擊而多處受傷。據悉他在俄羅斯下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）遇襲，座車被炸毀，身上多數骨折，而他的司機則在事故中喪生。

俄方調查人員說，他們正在偵訊被控和烏克蘭情報單位合作的佩爾米亞科夫（Alexander Permyakov）。此外，和傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）走得很近的40歲軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）4月2日也在聖彼得堡一家咖啡館被炸死。據俄羅斯官員說，他當時正在主持一場討論會。

此外，去年8月時，俄羅斯總統普丁智囊杜金（Alexander Dugin）的29歲女兒杜金娜（Darya Dugina）也在莫斯科郊區遭汽車炸彈攻擊身亡。廣泛認為，有「普丁大腦」之稱的杜金可能才是真正的攻擊目標。