接連幾波鋒面，台南降雨不顯著，水庫仍難解渴，多名議員18日於台南市議會質詢，關切萬一再不下雨，民生用水是否受影響？台南市政府水利局長韓榮華表示，接下來如仍持續不降雨，確實會對民生用水造成影響，但水利局與南水局會持續盤整水情，避免進入分區供水。

主要供應台南溪南地區民生用水的南化水庫，蓄水量為1607萬噸、蓄水率17.9％，曾文水庫蓄水量3335萬噸、蓄水率6.6％，烏山頭水庫3680萬噸、蓄水率46.4％，由於過去2周降雨並不顯著，水庫蓄水量並無明顯提升。

台南市政府水利局今天業務報告，包括王家貞、李宗霖、沈家鳳等多名議員都關切台南缺水議題。有議員指出，台南前年有百年大旱，今年又面臨缺水危機，水利局做了什麼準備與努力？未來如持續不下雨怎麼辦？

韓榮華表示，透過再生水、節水措施及旗山溪川流量增加，南化水庫蓄水量約可到6月底，曾文、烏山頭水庫則可到8月中下旬，3座水庫目前在水利署調控下，希望能避免進入分區供水。

他也提到，南化水庫去年就流掉1個南化水庫水量，明年曾文、南化水庫聯通管工程完成後，將可提高整體供水率。

韓榮華也說，台南1天用水量約100萬噸，台南安平等再生水廠目前1天供應工業區用水近3萬噸，南科本身再生水也約有2萬噸，1天約占5％用水量，如沒有這些再生水，水情將更吃緊。他說，針對工業用水等用水大戶，也希望節水提升到15％，另7座水資源中心也提供放流水供民眾澆灌、洗掃街。