HPV除了導致女性子宮頸癌，也會造成男性口咽癌、肛門癌與陰莖癌等，醫界也呼籲男性應接種HPV疫苗。台中市議員蘇柏興等人18日警消環衛業務質詢指出，台中國一女生率全國之先，免費施打HPV疫苗，建議編經費讓國一男生也跟進施打。衛生局長曾梓展當場表示，預防施打有必要，他會來努力。

蘇柏興指出，根據WHO統計，全球現已有47個國家提供國中男女，共同接種HPV 9價疫苗，例如歐盟、美、加、英、澳等先進國家。台中市率全國之先，為國一女生免費施打HPV 2價疫苗，後來中央跟進、全國實施，希望市府也能編經費讓男生免費施打。

蘇柏興指出，他日前曾在台大醫院遇到一名年輕男性患者，長滿菜花卻不知情，直到吃東西吞嚥有問題，就醫才知感染HPV病毒，因此希望市府能不分男女，在青少年階段就能讓大家施打HPV疫苗，做好預防工作。議員張瀞分、張廖乃綸也支持讓國一男生免費施打HPV疫苗。

衛生局長曾梓展表示，台中領先全國從2015年開始，自籌經費為國一女生免費施打HPV 2價疫苗，每年經費約5000多萬元，施打率約8成；2018年起，中央全國統一實施國一女生免費施打，經費中央補助，去年起更改打HPV 9價疫苗。

曾梓展說，自己是耳鼻喉科醫師出身，此概念近2、3年陸續被提出，像是耳鼻喉科醫學會就大力推動不分男女的青少年HPV疫苗施打，因為台灣男性的口腔癌2020年發生率為每十萬人口40.9人，依疫苗仿單指出，9價疫苗可預防由HPV病毒引起子宮頸、外陰、陰道、肛門部位及口咽等其它頭頸部癌症，且現在人類接觸非常頻繁，所以這樣預防性的施打有必要，衛生局將努力爭取經費。

衛生局指出，台中國一女生一年施打人數一年約1萬1000多人，目前中央補助經費，如果國一男生也免費施打，以施打率8成估計，約需5000多萬經費。