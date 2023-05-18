長榮最新年報資料揭露，新加坡主權基金首度入列第10大股東，另個值得關注的焦點，則是台股傳奇人物「航海王」張濬安也名列第7大股東，他過去靠著投資海運股暴賺50億。

觀察長榮最新年報當中的前十大股東，和去年對比發現，多了富邦人壽持股2萬5925張、持股比率1.22%名列第6，張濬安共持有2萬2966張、持股1.09％排第7，以及花旗台灣商業銀行託管新加坡政府投資專戶持股約1萬6359張、占比0.77％，名列第10大股東。

當中最引人注目的是張濬安，過去曾在PTT分享投資航運股心得而聞名，根據工商時報報導，張濬安是台大資工系畢業，在股市主要是靠台指的當沖獲利，2020年他以2億元資金全數All in航運股，鎖定長榮為主，陽明為輔，由於眼光精準，再壓進長榮個股期、墊丙長榮及融資長榮個股，並在2021年第二季股價高點全數出清，估計獲利入袋超過50億元。

長榮年報資料顯示，張濬安仍持有長榮達2萬2966張，據了解，他是出清長榮持股後，低檔再買回。