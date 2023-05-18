《百味小廚神第一季：中元大餐》由藍正龍（右）與新銳童星阮柏皓演出父子。（北影提供）

第25屆台北電影節18日公布新一波片單，端出多部台灣作品世界首映，包括温昇豪主演熱血電影《我和我的賽車老爸》、記錄資深演員金士傑、趙自強、游安順重啟巡演的《蘭陵40 ─ 演員實驗教室》、李銘順主演的律政攻防影集《八尺門的辯護人》，還有藍正龍、夏靖庭與潛力童星阮柏皓共演的《百味小廚神第一季：中元大餐》。

短片則匯集王彩樺跟徐韜大談年下戀的《初聲》、曾少宗飾演漁夫的《還有很多魚》，及導演黃信堯、「大蛇丸」王顯耀有詼諧演出的《尋鹿》等作品，另有台北電影獎入圍作品《青春並不溫柔》、《做自己的條件》也將在台北電影節首映。

《我和我的賽車老爸》温昇豪（右起）跟陳少卉譜動容父子情，馬來西亞男星陳澤耀飾演影響兩人的賽車手。（北影提供）

新銳導演張書瑋以拉力賽結合親情的新片《我和我的賽車老爸》，實力派演員温昇豪跟小童星陳少卉譜出動容父子情，描述中年男子和陌生兒子間的親情交流，也帶出年輕車手在人生路上歷經坎坷後，最終得到救贖的過程，本片還邀集台劇女神邵雨薇及馬來西亞男星陳澤耀攜手演出。

而導演李權洋與王威翔共同執導的奇幻家庭兒童劇《百味小廚神第一季：中元大餐》，由金鐘視帝夏靖庭、藍正龍與新銳童星阮柏皓演出祖孫三代，講述孫子為了幫親愛的阿公找回記憶，決心挑戰重現這位老總舖師在食譜裡記下的每一道手路菜。

受到影迷喜愛的「電影正發生」今年則定焦在「表演」，邀請億萬導演林孝謙攜手策劃為期兩日的展演節目內容，在首日的三場講座中，更力邀陳淑芳、陸小芬兩位傳奇影后同場對談，暢聊她們走過台灣電影數十年轉變過程的演員生涯；創作現場則集結導演徐漢強、謝沛如、表演指導陳雪甄、黃采儀進行為期近兩天的拍攝執行。

而「電影正發生：表演」的觀摩單元，將放映由徐譽庭推薦的《八月》、李啓源推薦的《誘．惑》、陳佳穗推薦的《女神們的下午茶》，以及劉品言推薦的《海上鋼琴師》等經典作品。