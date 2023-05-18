美國名媛柯勒卡戴珊（Khloe Kardashian）日前現身Crypto.com Arena觀看湖勇大戰，她與湖人中鋒「TT」崔斯坦湯普生（Tristan Thompson）有過一段感情史，遭球迷大酸是否與TT已再續前緣，柯勒卡戴珊則感到相當厭煩，駁斥和TT復合的謠言。

只要和卡戴珊家族有過牽扯的NBA球員，往往會出現場上狀態下滑的情況，甚至是提前結束職業生涯，卡戴珊家族共有5姊妹，其中金卡戴珊（Kim Kardashian）、柯勒卡戴珊和坎達兒珍娜（Kendall Jenner）都曾與球員交往，殘害最多為NBA球星的柯勒卡戴珊，又被稱為聯盟「最佳防守球員」。

柯勒卡戴珊先後與歐登（Lamar Odom）、哈登（James Harden）和TT展開戀情。歐登2009年與柯勒卡戴珊結婚，不過在職業生涯晚期徹底墮落，退休後還曾因染毒差點命喪黃泉。隨後柯勒卡戴珊勾搭上了哈登，讓後者同樣狀態大跌，還因為時不時出現「監視器防守」成為聯盟笑柄。接著柯勒卡戴珊又與NBA球員TT交往，還替他生下了女兒，而TT除了場上數據大不如前外，更傳出在柯勒卡戴珊懷孕期間出軌，兩人最終分手收場。

因此近日前往舊情人所屬的隊伍湖人球場觀賽，柯勒卡戴珊被質疑有其他意圖，甚至出現已經與TT重新交往的新聞，柯勒卡戴珊在IG駁斥消息，「不要再相信這些傳言了，這很煩，但無論我說什麼，你們都會用觀眾想看的立場去報導，所以有什麼意義呢？」以底薪加盟湖人的崔斯坦湯普生，好不容易搭上奪冠列車，球迷也規勸他不要再和柯勒卡戴珊搭上線了。