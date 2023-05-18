詹傑翔律師靠運動、打拳擊消除壓力。（艾迪昇傳播提供）

詹傑翔律師靠拳擊練出一身肌肉。（艾迪昇傳播提供）

AI智能聊天工具ChatGPT正夯，卻意外造成「拳能律師」詹傑翔被詐騙？！詹傑翔日前趕熱潮，想一探ChatGPT功用，卻誤以為該網站是個 App程式，被誤導下載後跟著指令註冊個人資訊，到了輸入信用卡號時，他雖警覺不太對勁，但想到過往使用旅遊App，都會先預設扣款帳號，因此仍完成註冊手續，他事後越想越不對，連忙返回看下載留言處，才察覺自己應該被詐騙。

詹傑翔說：「留言處一片怒罵聲，只有中間零星穿插幾則正面留言。」他見狀連忙檢查使用規則，該App雖載明免費使用，但他仍馬上刪除，不料2個月後，他清查帳單，赫然發現2筆共2200元的app扣款紀錄，他去電銀行請求協助，最後以「被詐騙、盜刷」掛失金融卡，才順利遏止繼續被扣款。詹傑翔提醒，遇到這類詐騙，一定要立即向銀行通報被詐騙，且要掛失卡片，才是正確的SOP。

詹傑翔另外分享他處理的詐騙案例，A小姐網路熱戀素昧平生的男子，男子向A小姐謊稱資金有缺口，因自己的帳戶被凍結，需要信得過的好友提供帳號，讓他把金錢存進該戶頭，A小姐不疑有他，提供帳號，事後卻被法院起訴成為詐欺幫助犯，原來該男子將到處詐騙來的金錢，存入A小姐的帳號，使她無意間成為共犯，上了法院有理都說不清。詹傑翔表示，遇到這類事件，務必將對話往來訊息截圖留存，才能做為日後證明，證明自己是被情勒或是一時糊塗。