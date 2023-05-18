今年520與七夕在台南市結婚，就有機會一次獲得政府與民間企業提供的豐富賀禮。（程炳璋攝）

台南市民政局長姜淋煌祝賀新人到戶政事務所登記結婚。（程炳璋攝）

台南市今年5月20日結婚登記數驟降，比去年同日少了7倍，民政局調查得知，今年520當天逢黃曆「不宜嫁娶」，新人登記意願大減，台南市民政局仍與民間企業合作推出「催婚」好禮，提升結婚數力抗少子化。

台灣5月20日有「我愛你」諧音，每年指定在這天登記結婚的新人都較平日暴增，台南市去年520有603對新人登記結婚，今年至今登記在當天結婚的新人卻只有80對，地方戶政事務所詢問得知，今年該日逢黃曆「不宜嫁娶」。

台南市民政局鼓勵結婚生子、力抗少子化危機，18日力推「催婚」好禮，今年有民間企業加碼提供賀禮，只要在原台南市6個行政區內，每月登記結婚的前50對新人，即可獲贈蜜月旅行保養組與婚前護膚券。

提供新婚禮品的靜心生技公司教育總監王麗婷表示，因為與學校、社區都有產學合作，這些學校醫美科學生與社區婦女學會護膚保養技術，也需要展現技術的場合，未來提供準新娘在結婚前免費護膚體驗1次，及贈送1組自製蜜月旅行組保養品。因數量有限，以原台南市6個行政區每月前50對登記的新娘為主。

台南市長黃偉哲在今年4個特別日子提供結婚賀禮，新人只要在2月14日西洋情人節、3月14日白色情人節、5月20日「我愛你」與8月22日七夕這4天登記結婚，就可獲贈文創香皂、後壁米、啤酒與茶葉蛋禮盒組。政府與民間一起創造結婚加碼好禮，共同「催婚」。

一對來自北部的新人，當初在研究所實習時認識彼此，首次出遊就在台南定情，成為男女朋友，交往3年決定結婚，選擇520在台南登記，一次可獲得政府與民間企業提供的豐富賀禮，準新娘陳奕君表示，有被祝福的感覺。

台南市民政局統計，因為新冠肺炎疫情解封，台南市今年1到4月結婚對數為3038對，每月登記結婚數都較去年同期為高，唯獨520當天因逢黃曆「不好的日子」，登記數較往年驟降。