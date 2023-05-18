龍華科大建置多元類產業環境，設備先進與產業同步。(龍華科大提供)

龍華科大強調學用合一的實作教育，打造學子職場黃金競爭力。(龍華科大提供)

教育部公布112年技專校院高教深耕計畫經費審查核配結果，龍華科技大學獎勵金額連續6年成長，今年榮獲1億4795萬元，不僅每年均獲得逾1億元，較去年更大幅成長1642萬餘元，蟬聯台中以北地區私立科大第一，證明學校堅守務實致用，積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，培養學子未來職場黃金競爭力的辦學績效，已備受肯定。

龍華科大校長葛自祥表示，學校6年來總計獲得7億4700萬餘元獎勵補助經費，主要用於提升學生學習成效，包括獎勵學生修畢雙主修或輔系，最高可獲得19萬元，獎勵金額居全國大學之冠；補助學生赴國外姐妹校交換學生，最高12萬元；全額補助學生參與校外競賽及發明展，如獲獎另頒發最高六萬元獎金及免費赴國外姐妹校研習交流。

學校並開設完全免費專業證照輔導班及英檢輔導班、補助學生專業證照檢定報名費，通過後核發高額獎學金。並補助學生英語證照檢定報名費，通過者最高核發3萬元獎勵金。補助技優領航專班學生，每年每位最高5仟元材料費；學生可免費使用雲端專業軟體，方便隨時隨地線上學習；而學校也補助學生辦理畢業成果展，全額補助企業參訪，學生完全不用出錢，身為龍華學子真幸福。

為吸引優秀學子前來就讀，學校更以自有資金提供最高獎學金四年共40萬元，獎勵錄取國立科技大學的學子選擇讀龍華。學子若在技優入學或甄選入學第二階段正取台科、北科、高科、雲科、中科大及高餐大其中一校而選擇就讀龍華，第一年學雜費全免；甄選入學第二階段私立科大以龍華科大為唯一志願，經錄取並完成註冊，大一以國立大學學雜費收費，大二起每學期如符合續領條件，可持續獎勵一學期，期能減輕學子經濟負擔。

葛自祥提到，學校秉持「務實、卓越、創新」之教育理念，定位為「培育產業優質實務人才、提供創新技術服務之卓越實務應用型科技大學」。依據定位特色發展，多年來深耕產學合作，持續投入資源優化師資設備及校園環境，聚焦於建置多元智慧實作場域平台、強化跨域技術整合，以提高學生就業率。

近年來，配合政府推動5＋2創新產業發展政策，龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」的學校，加上建置中的「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」以及半導體特色場域等實驗室設備，透過與資通訊業界同步的產線實作場域，積極推動產學連結，讓學子對焦5G產業需求，成為培育5＋2關鍵產業人才重鎮。

而為因應半導體相關產業需求，培養國內半導體製程及封測技術人才，該校是私立科大第一所獲教育部核准成立半導體工程系，將自112學年度招生，學校亦是第一間同時具備完整半導體元件類產線教學中心的大學，可提供製程、封裝及測試教學與實作課程，積極培育半導體專業人才。去年並與日月光半導體、台積電、昇陽國際半導體、穩懋半導體等14家半導體龍頭及關鍵領域產業，共同成立半導體產學及人才培育聯盟，藉由聯盟合作，創造更多產學鏈結機會。

台灣在數位發展持續領先世界，因應國家數位發展策略及產業轉型需求，龍華科大國際企業系也將自112學年度正式更名為「數位行銷暨跨境商務系」，透過與公協會及產業合作，整合跨境電商社群網絡資源，提供學子接軌未來專業與技能，培育具備在地關懷、全球視野及團隊合作的數位行銷及跨境商務營運的跨領域人才。

不僅在台灣永續發展，學校更致力拓展國際化，近年來積極促進海外教育交流及產業人才培育合作，運用各項優質資源及豐沛的硏發能量，開設各類專班，提供客製化實務與線上課程，為海外台商企業培育技術實務人才。而今年境外生人數已達1560人，為全國技職校院之冠。

葛自祥指出，龍華科大101年率先推出「訂單式就業學程」，以模組化課程設計，把學生在大學最後一年課程，轉化為銜接企業的第一年培訓，加上位於新北與桃園交界，周遭有超過十個工業區，課程接地氣、實習機會多。正因學子專業技能符合業界所需，今年再度蟬聯《遠見》及《Cheers》媒體「企業最愛大學生」全國私立科大第一名榮耀，並第六度入選《Cheers》大學辦學績效成長全國TOP 20卓越大學。

「加入龍華，四年後毋需找工作，因為工作會來找你！」葛自祥強調，除發展優勢特色與產學緊密鏈結外，近年AI智慧及物聯網蓬勃發展，為讓學生掌握產業趨勢，龍華科大運用AI、雲端等數位科技輔助教學創新，打造智慧校園、無邊界教室，讓學子提早體驗AI時代科技應用與生活型態，提升跨領域創新及未來職場所需能力，進而達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標，成為未來社會最夯人才。