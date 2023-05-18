余修善擔任編導的首部劇情長片便一舉打進坎城影評人週。（前景娛樂提供）

第76屆坎城影展於2023年5月16日至5月27日在法國坎城節慶宮舉辦。由台灣文化內容策進院國際合作投資專案計畫投資的電影《虎紋少女》入選影展平行單元國際影評人週，首映於台灣時間17日在坎城舉行，片中3位女孩穿上特製的粉黑色套裝現身，在放映前大跳電影裡出現的抖音舞，獲得全場喝采。

馬來西亞籍中英混血導演余修善與3位年輕新演員，以及前景娛樂的監製黃茂昌和其他各國製片人共同出席《虎紋少女》首映典禮，放映前Zafreen Zairizal（飾演虎紋少女Zaffan）、Deena Ezral（飾演Farah）和Piqa（飾演Mariam）都穿著粉紅黑色條紋的洋裝和套裝登場，由於在片中她們有大跳一段抖音舞，因此她們精心準備重現電影橋段的驚喜給觀眾，音樂一下，她們熱力四射地舞動，現場感染力強，讓主持人忍不住跟著扭動，最後大夥在歡聲雷動的掌聲下台。

余修善首部劇情長片《虎紋少女》就交出亮眼作品，導演在映前受訪時說：「我很緊張，但是也覺得充滿了大家的愛，希望大家會喜歡這場瘋狂、野性、超級有趣的旅程。」《虎紋少女》集結臺灣與其他7國，包含馬來西亞、新加坡、法國、德國、荷蘭、印尼、和卡達合製而成，臺灣部分由前景娛樂加入聯合製作的行列，除了有資深後期統籌蔡宜庭參與，特效由金馬獎得獎團隊再現影像製作股份有限公司操刀完成，後期亦是在台北影業完成製作。