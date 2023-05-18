禮儀師處理往生者的後事，也可能遇到一些靈異現象，資深禮儀師洪于婷透露，曾有男性禮儀師在處理遺體現場時，突然被往生者附身，對著往生者的男友大吼，甚至動手抓人，最後被強制帶到廟裡才逐漸恢復正常。

洪于婷在《震震有詞》節目中指出，某次一位女性過世，一名男禮儀師到現場處理遺體，由於往生者怨念很深，原本禮儀師都好好的，等到往生者的男友到場時，禮儀師突然變了一個人，用女生的聲音朝著她男友喊「你怎麼可以這樣對我！」甚至動手抓人；現場其他人趕緊把禮儀師架開，帶到廟裡請師父協助，最後才慢慢恢復正常。

洪于婷直言，通常在命案現場要尊重往生者，抱持著服務及幫助的心態，基本上不太會遇到什麼事；不過有些人體質較敏感，如果剛好遇到運勢較低落，就比較容易發生事情，所以她的包包裡面一定會隨身攜帶護身符。

命理師謝沅瑾指出，如果往生者怨念、執念較強，可能會附身在別人身上；至於被附身的人則與本身的體質及磁場有關係。

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