美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年2月因中國間諜氣球事件，延後原訂的北京之行。

報導指出，美方目前正在討論安排4名高層官員出訪，包括布林肯、財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和氣候特使凱瑞（John Kerry），但即使是參與相關規劃的官員，也不清楚出訪的先後順序。

多名美國官員告訴CNN，政府內部有部分官員對於出訪先後看法堅定，其餘官員則不太關注順序問題。

布林肯及白宮國安顧問傑克蘇利文（Jake Sullivan）曾於間諜氣球事件後與中國官員見面，但美國政府內部體認到，高調訪問北京討論重大議題，對處理美中關係至關重要。拜登上任2年多來，旗下內閣成員從未訪問中國。

拜登前往日本參加七大工業國集團（G7）領袖峰會前，持續與美國官員討論安排高官訪中事宜；拜登預計將在G7峰會聚焦鞏固反中聯盟，對抗中國在全球的脅迫行為。

2名熟悉相關討論的消息人士告訴CNN，美國國務院官員認為，布林肯理應先於其他內閣官員，成為第一位訪問北京的政府高官。

他們認為，布林肯有必要和中國相關官員共同解決他原訂於今年稍早訪問時欲解決的廣泛問題，包括俄烏戰爭、中國鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）前驅化合物的流通、台灣問題引發的緊張局勢以及美國人因不當行為遭拘留中國等。

官員指出，目前還沒有討論到布林肯訪中的具體日期。另有消息人士透露，雷蒙多和葉倫可能先於布林肯訪問北京。

一名美國官員表示，「實際情況是中國有權酌情決定」，並稱中國可能更願意先和美國就經濟問題進行接觸。