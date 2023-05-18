土地銀行為落實企業社會責任，今年5月中旬發起「鳳梨好滋味、土銀來應援」活動，主動認購了1萬5000公斤的金鑽鳳梨(台農17號)，以行動相助本土農民，並期盼能發揮拋磚引玉的效果，帶動各界一同購買農民用心栽種的國產蔬果。

近年來台灣農產品產銷波動大，政府為穩定市場、紓緩盛產問題並協助農民渡過難關，透過多方宣導促銷，鼓勵企業購買。

土地銀行多年來積極響應政府政策、支持在地農產品不遺餘力，繼今年3月認購6600公斤鳳梨釋迦後，5月中再透過「台灣優果鮮販企業團購平台」主動訂購1萬5000公斤的金鑽鳳梨，幫助增加農民收益並贈予各地弱勢團體、社福機構與客戶共同享用，以表達土銀的關懷與感謝。

土地銀行長年參與認購本土農產品，自110年接連發起「台灣鳳梨、土銀相挺」、「芒果甜在心、抗疫有信心」、「鳳梨釋迦甜、土銀挺家園」及「土銀傳愛、柚見幸福」等認購活動，也因此榮獲行政院農委會農糧署2022年「農糧產品行銷貢獻卓著企業」殊榮。

「在地關懷」一直是土地銀行視為實踐企業社會責任重要之一環，除認購農產品力挺本土農民外，土銀亦以金融專業回應社會各族群的需求，如辦理「青年安心成家購屋貸款」、「樂活養老貸款」及「樂齡安養信託」等業務，始終秉持「取之於社會、用之於社會」的經營理念，恪守企業社會責任，未來土銀將持續以永續金融、社會參與角度扶助台灣在地產業。