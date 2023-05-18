公車闖黃燈撞機車，造成4人受傷。（警方提供）

艋舺大道黃燈亮起公車司機硬闖 狠撞守法騎士畫面曝光

50歲葉姓男子16日下午駕駛欣欣大眾公車，行經艋舺大道、和平西路二段路口時，發現綠燈正轉變成黃燈，葉男疑似為搶快持續直行，整台車狠撞已經停車等候的鄭姓機車騎士，劇烈擦撞也導致公車內3名乘客摔倒受傷，所幸4人送醫後均無生命危險，萬華警方已調閱監視器釐清肇事責任中。

警消日前獲報，艋舺大道、和平西路二段發生公車擦撞機車意外，到場後發現鄭姓機車騎士及公車內3名乘客，因撞擊、跌倒，全身有多處擦挫傷，陸續將4人送往和平醫院治療，所幸均無大礙。

警方調查，16日下午4時許，33歲的鄭行經路口時，發現已變為黃燈，他選擇停等不往前衝，但後方駛來的公車卻選擇搶黃燈，持續直行，最後撞上鄭的機車，連帶導致4人受傷。

葉、鄭2人的酒測值均為0，萬華警方已調閱監視器、行車紀錄器，送交北市交大分析肇責，另呼籲駕駛人上路時應保持高度注意力，隨時注意前方路況，如遇號誌轉換黃燈，切勿搶快通行以策安全。