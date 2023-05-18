何超儀身兼演員、製片、投資人等多重身分，受到歐美電影圈的關注。（852Films提供）

香港女星何超儀近年來積極前往好萊塢發展，同時身兼製作人，推出多部香港及美國獨立電影，在國際影展屢獲好評。她近日獲選為英國倫敦「奧德賽華語電影節」焦點影人，她遠赴冰島拍攝的音樂紀錄電影《尋找極致的喜悅：火與冰》導演版獲選為開幕片；而她主演的好萊塢黑色電影《Habit》也將以全新剪輯版本世界首映。

《Habit》故事描述一群跑趴女孩意外遭到黑、白兩道追緝，突發奇想潛入修道院裡扮成修女逃亡，充滿暴力美學與黑色幽默的電影風格。何超儀在片中飾演「見人說人話、見鬼說鬼話」的反派角色，具有瘋狂、病態的性格，讓她當時演出相當過癮。

此次將以全新剪輯版在奧德賽華語電影節世界首映，由金馬獎最佳剪輯得主張叔平操刀重新剪輯，加入大量從未曝光的香港取景的片段，充滿80年代港片異色風格，展現大膽、創新、融合中西方風格的全新面貌。

除了出席奧德賽華語電影節以外，何超儀也受邀前往英國國立電影電視學院，成為《自由之心》導演史提夫麥昆、金球獎視后菲比沃勒布里奇之後擔任「導師班講師」的名人，吸引當地電影系學生、音樂及文化界產業人士報名聆聽。

何超儀因演出好萊塢電影《Mother Tongue》與英國國立電影電視學院結緣，因該片導演麥可費吉斯過去擔任該校的講師，而過去該校也培育出不少影視界名人，包括《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》系列大導演大衛葉慈、影集《新世紀福爾摩斯》及《黑鏡》導演托比海恩斯、《爸媽不在家》新加坡導演陳哲藝等都是該校畢業的傑出校友。