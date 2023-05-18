日本男星市川猿之助今(18日)被經紀人發現，和雙親倒臥在東京家中，母親當場死亡，父親送醫急救後仍宣告不治，警方目前研判是輕生，而市川猿之助的IG近日都沒有發文，最後一則發文是5月7日，他分享「市川猿之助奮鬥歌舞伎公演」演出畫面，並感性寫下長文。

市川猿之助7日在IG分享「市川猿之助奮鬥歌舞伎公演」演出畫面，穿表演服的他，從煙霧中穿梭，畫面華麗，市川猿之助發文感謝工作人員、觀眾，「我們會繼續飛翔，謝謝上帝！謝謝你一直保護我」。最後，他特別向伯父三代目市川猿之助表示謝意「為了讓觀眾開心、享受，不因誹謗而氣餒的伯父三代目市川猿之助再度表示敬意」。

市川猿之助目前狀況不明，不少網友都到這篇發文留言向他加油、打氣，不過今中午後，IG卻突然關閉留言。根據日媒報導，市川猿之助送醫時還有意識，目前仍在搶救中，警方已調查這起意外，而市川原本在今天公演的舞台劇「市川猿之助奮鬥歌舞伎」已取消。

47歲市川猿之助出身歌舞世家，與男星香川照之是堂兄弟，市川猿之助在《半澤直樹》、大河劇《鎌倉殿的13人》都有演出。

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