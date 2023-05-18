即將在暑假7月底上映的九把刀第四號作品《請問，還有哪裡需要加強》，今天推出首支電影預告，一開始就可以看到宋芸樺飾演的洗頭妹從後面環抱著春風甜蜜的鏡頭，但是愛上黑社會老大到底會讓他們發生什麼樣的曲折情節？在短短一分半鐘的預告就已經透露一些端倪，觀眾不僅看到了春風可愛、溫柔的一面，還有他臉被亂塗的扮醜樣子跟他平常的嘻哈感有著蠻大的反差萌，同時又展露出兄弟充滿狠勁砍殺的一面。《請問，還有哪裡需要加強》呈現出非常不一樣的愛情喜劇，更可以看到春風與宋芸樺精彩的表演！

在預告中因為春風的黑社會背景，讓宋芸樺在愛上春風感到非常忐忑，還警告他如果哪一天不愛他了，不可以把他全家殺光光！此時當施文彬的歌聲一出來時，也開始把整個電影的氛圍推到了一個高潮，這次為了《請問，還有哪裡需要加強》電影，劇組特別找來施文彬為這首《再會啦！心愛的無緣的人》重新翻唱，一開腔就讓觀眾完全陷入他魔性的嗓音中！

施文彬提到自己在2021年疫情期間沒有太多演唱工作邀約的狀況下，在歌手李芷婷的YouTube直播現場唱了《再會吧！心愛的無緣的人》，沒想到創下了百萬點閱的紀錄，也讓許多創作電視劇甚至是九把刀都被這首1995年的經典台語歌曲打動！因此當九把刀向施文彬提議以單純鋼琴配樂來重新詮釋這首歌曲時，他二話不說馬上答允這次的合作，也成了《請問，還有哪裡需要加強》電影插曲。九把刀則說這首歌是我每天都會哼唱的歌，又搞笑說：「我在跟高鳴晟剪《月老》的時候，覺得阿晟長得很像施文彬，所以應該是一種植入吧？！」

在九把刀的小說《精準的失控》因為一場車禍肇事殺人事件為開端，卻發展出一連串充滿奇幻異想的故事，甚至還有時空交錯重疊的情境，編導九把刀對於這次《請問，還有哪裡需要加強》的劇本說到：「我在《精準的失控》書中挑了最可愛的一段出來拍。裡面有一個黑幫的世界，想要呈現出這個黑幫是一群可愛的兄弟，談戀愛讓劇中角色都變得更可愛。」除了春風飾演的泰哥之外，又增添一些配角讓這個故事更加立體，尤其是春風身邊幾個重要的周邊人物，像是飾演長腳的柯震東、魚仔的蔡昌憲和Brian的小應，都是具有畫龍點睛「笑」果的角色。