《打開紅樓，預見城西大未來》特展將建築、劇場、電影等主題相互扣連，呈現西門紅樓作為西門町生活潮流與娛樂中心的意象，可看到許多珍貴的照片、資料、文物。（西門紅樓提供／張芷瑜台北傳真）

響應518國際博物館日，西門紅樓5月18日至9月3日止於八角樓一樓的中央展區舉辦《打開紅樓，預見城西大未來》特展，展場設計成電影廣告頁，搭配多部曾在西門町或紅樓戲院放映過的電影畫面，讓民眾見證西門町變遷，西門紅樓表示，7月1日將於二樓劇場舉辦座談會，邀專家學者及民眾，提出各式創意，激盪更多空間活化的點子。

西門紅樓總監李志勇表示，紅樓是重要文化場域也是市定古蹟，1908年興建完成後，功能也隨歷史推進而改變，從公有市場到劇場、多功能展演空間等，台北發源在萬華，會守護此歷史空間，這次舉辦特展，希望在疫情過後，能傳達更多歷史內涵給國內外觀光客。

台北市商圈產業聯合會理事長洪文和表示，現正推行萬華大串聯，能夠共同行銷周邊景點，也透過綠17公車讓旅客一路遊覽艋舺跟大稻埕，未來考慮將相關資訊放在西門旅宿業，從點串聯到面，發揮商圈最大效益。

西門紅樓表示，《打開紅樓，預見城西大未來》特展將建築、劇場、電影等主題相互扣連，呈現西門紅樓作為西門町生活潮流與娛樂中心的意象，打開特別設計的展櫃抽屜，更可看到許多珍貴的照片、資料、文物，每項都極具歷史份量，都是吸睛的焦點。

西門紅樓也說，後續將在7月1日於二樓劇場辦理專題論壇與座談會，邀請專家、學者及民眾，提出各式創意，透過多面向探索，激盪更多空間活化與再造的可能性，延續特展的效益。

國際博物館協會自1977年開始將5月18日訂為國際博物館日，每年提出不同主題，引發各界對於當代議題的關注。2023主題為「博物館、永續性與健康福祉」，西門紅樓規畫《打開紅樓，預見城西大未來》免費特展、建立語音導覽系統、舉辦專題論壇與講座、重啟志工招募培訓等，讓人人都可化身萬華文化推廣小尖兵。