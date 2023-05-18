田馥甄8月將重返小巨蛋開唱，期待與粉絲互動。（何樂音樂提供）

金曲歌后田馥甄宣布將於8月重返台北小巨蛋 舉辦「一一」巡迴演唱會台北最終場，這次突破自己個人開唱紀錄橫跨兩周、連唱5場，8月5、6、11、12、13日，預計吸引超過5.5萬名樂迷朝聖。

這五場演唱會，不只粉絲們迫不及待，田馥甄也同樣滿懷期待：「去年高雄場肄業，讓我更珍惜能與大家用 歌聲相會的機會。這次除了要唱好唱滿，也要把歌迷寵好寵滿，好期待大家一 起來參加一一圓滿畢業典禮。」消息一出引來海內外粉絲搶票焦慮，主辦單位 今日正式宣布門票開賣時間為27日早上11點在拓元售票系統。詳細售票細節請洽何樂音樂 、田馥甄相關官方社群。

她從2020年台北首站4場開跑，2022年移師高雄站2場，加上這次台北最終5場， 也呼應了演唱會主題「一一」共11場的數字密碼;有別於前6場的內容，這次 開賣前主辦單位搶先曝光田馥甄將獻給樂迷們的五大驚喜，首先是 5場演出皆有特別嘉賓，有別過往演唱會總是0嘉賓安排，這次破天荒將邀請5 組不同嘉賓合作，勢必將成為演唱會一大彩蛋，第二驚喜是全新單曲首度曝光 演唱，面對粉絲們敲碗著新作品，田馥甄允諾屆時將限定在這次演唱會期間裡 首唱新歌寵粉。

第三驚喜是歌單翻新，這次歌單歷經多次會議討論，田馥甄甚至一度在社群發文做線上民調，這次最終場歌單上呈現出新樣貌：「歌迷許願歌曲(應該)都點得到。」希望做到沒有遺珠歌曲，她也會選唱自己獨鍾的私房歌分享。

第四與第五大驚喜則是無論在舞台設計、服裝造型上都是全新登場，與團隊討論後將重金打造全新版本的舞台呈現。對於祭出台北最終場的五大驚喜內容，田馥甄表示：「對我來說，每一次的歌唱都是無法複製的一期一會。這次演出，像是畢業典禮，想把好聽好看，自己欣賞的，喜歡的，親愛的，還有今年答應一定會交出的功課全新單曲，都統統搬上台與你們分享。」