一名人妻透露，小姑從小不喜歡一個人睡覺，都找她老公一起睡，交男友後次數才減少，不過小姑男友近日回家過節，小姑又回娘家找老公一起睡，讓有潔癖的人妻不能接受，想馬上洗床單，但又怕被對方發現是在針對她。

原PO在Dcard發文，小姑從小就不敢一個人睡，會找她老公一起睡覺，，直到交男友後才沒再找老公睡，沒想到原PO與老公結婚後一起住在婆家，小姑的怪癖成了困擾，因為小姑和她男友逢年過節都是回各自的家過，結果今年母親節小姑回家，竟要求原PO老公要跟她一起睡。就這樣小姑躺走原PO的位置，讓有潔癖的原PO無法接受，想馬上洗床單，卻又擔心被小姑看到，覺得在針對她，苦惱不已。

文章PO出後，許多網友都說直接洗就好，「無法接受別人躺我床，誰都一樣」、「直接洗沒關係，有問就說不小心打翻飲料在床上」、「都大人了還兄妹睡在一起？總覺得沒有那麼單純」，還有人建議原PO老公去找小姑溝通，尊重夫妻倆的私生活，「如果以後常常這樣都要自己委屈？」

對此，原PO事後回應，已經跟老公講了，但因為婆家人很寵小姑，老公也無能為力，又擔心態度太強硬，反而換她變惡媳婦，最後只好跟老公交換位置睡，至於小姑睡過的床單也馬上換掉，隔天拿去洗了。