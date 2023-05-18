年度科幻動作驚悚鉅作《A.I.創世者》，將於9月29日全台大銀幕震撼登場，最新首發海報預告今日隆重亮相，海報使用於泰國鄉間取景的高山田野絕美畫面，預告呈現氛圍十足的末日質感，以及炫目刺激的特效動作，肯定絕無冷場，令人迫不及待！

本片為《哥吉拉》和《星際大戰外傳：俠盜一號》票房大導蓋瑞斯愛德華睽違七年的最新作品，再造科幻類型全新經典，由《天能》約翰大衛華盛頓、《永恆族》陳靜、《全面啟動》日本影帝渡邊謙，與《老娘叫譚雅》金獎演技派艾莉森珍妮首度聯合領銜主演。

《A.I.創世者》公布之初相當神秘，僅被敘述為一部設定於人類與A.I.人工智慧戰爭浩劫後的未來末日驚悚片，故事由蓋瑞斯愛德華發想，劇本由他與曾合作《星際大戰外傳：俠盜一號》的知名編導克里斯懷茲聯合撰寫，是他在首部長片《異獸禁區》後即封筆長達13年後，終於再度自編自導的原創科幻驚悚作品。

繼四月美國CinemaCon電影博覽會的片段搶先看後，今天隆重亮相的最新首支預告和首張海報，終於正式揭開本片的神秘面紗，一位驍勇善戰的士兵，殷切期盼與因戰亂而分離已久的失蹤妻子團圓，並展開潛入A.I.陣地的致命任務，以摧毀勢在殲滅人類並終結戰爭的「A.I.創世者」！

在科幻動作大片《天能》中表現出色的潛力新星約翰大衛華盛頓率先獲選擔綱主角，加入漫威電影宇宙、接連在《驚奇隊長》和《永恆族》裡表現搶眼的華裔女星陳靜，以及曾以進軍好萊塢的《末代武士》入圍奧斯卡、並曾與蓋瑞斯艾德華合作《哥吉拉》的日本影帝渡邊謙，加上以《老娘叫譚雅》榮獲奧斯卡等大獎的資深演技派艾莉森珍妮，四位世界影壇重量級演員首度合作領銜主演，集結成新鮮感十足的多元化卡司。

幕後團隊也十分堅強，包括亦曾與蓋瑞斯愛德華合作《星際大戰外傳：俠盜一號》的老班底、分別以《沙丘》和《天外奇蹟》獲得奧斯卡的攝影師葛瑞格弗瑞瑟與配樂家麥克吉亞奇諾，以及曾參與《阿凡達》和《阿凡達：水之道》等大片的美術設計師詹姆斯克萊恩與服裝設計師傑瑞米漢納。年度科幻動作驚悚鉅作《A.I.創世者》將於9月29日全台大銀幕震撼登場。