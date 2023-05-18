勞動力發展署中彰投分署勞動學苑二鹿講堂5月起將連續舉辦6場勞動主題系列講座。(中彰投分署提供)

人工智慧近年來崛起，許多人焦慮工作是否會被AI取代，因應趨勢，勞動力發展署中彰投分署勞動學苑二鹿講堂5月起將連續舉辦6場勞動主題系列講座，特別融入AI相關主題，分享如何培養AI取代不了的真實力，也邀職場名人談如何培養解決問題的能力、時間管理與面對挫折的勇氣等。

中彰投分署指出，本月首場講座邀請口畫家陳華國，原本擔任電腦維修員的他，因一場車禍導致頸部以下全癱，憑藉著持續努力，在繪畫中重新找到職涯方向，這場講座他以「不被挫折綁架 轉念的人生哲學」為主題，分享因意外驟變的人生與職涯歷程。

緊接著，二鹿講堂還邀請日本講師理央周跨海來台，理央周是日本Marketing I's株式會社董事長、關西學院大學專門職研究所經營戰略研究科副教授及暢銷作家，他以時間管理為主軸，將分享日本職場工作經驗，以及如何精準取捨、避開90％時間陷阱的高效工作術。

分署強調，5月起除有6場次講座，另也開辦6梯次產業勞動力永續發展研習課程，是以工作坊形式進行，每梯次規畫6小時實戰訓練，課程包括影片拍攝、內容行銷、職場穿搭及文案寫作等，將邀請女子脫口秀教母黃小胖、創作歌手UTIN楊喻婷、衣櫥醫生賴庭荷等人授課，即日起開放報名，每梯次限額50人。