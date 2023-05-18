2024總統立委選戰開跑，嘉義縣長翁章梁今帶著士農工商40多位青年代表舉行記者會，力挺民進黨爭取連任的海區立委蔡易餘、山區立委擬參選人陳冠廷，翁章梁說，嘉義縣將進入專業治理的年代，不只士農工商，政治也是，民進黨很負責任，推出具專業性的陳冠廷、蔡易餘，讓嘉義縣政治能世代交替，一起轉型。

翁章梁說，今天出席的各行各業代表皆具專業，有農業、法律、商業專業，而未來嘉義將進入所謂專業治理年代，蔡易餘是台大法律專業，已有政治訓練，應讓他繼續連任，山區陳冠廷有威斯康辛大學、日本東京帝大公共政策碩士，公共政策是他所擅長的，這就是進入專業和專長年代，站在銜接世代交替的立場，希望蔡易餘和陳冠廷都可以當選，啟動世代交替、專業治理。

蔡易餘說，年輕世代開拓新局，民進黨講年輕世代時，會提到吳怡農、謝佩芬、賴品妤，都沒人講到蔡易餘，但他只跟吳怡農只差1歲，都沒人提到他，事實上他只是出道早，透露12年前他還在當律師時，原本父親蔡啟芳要連任，與立委陳明文徹夜長談後，改派他出來，自己落選一次，連任2屆，一路走到現在，從陳明文、張花冠縣長到現在翁章梁，整個嘉義縣從農業縣變成農工大縣，大家有目共睹。

蔡易餘說，當立委很重要，因為要抓緊資源給縣府，他和陳明文每天都討論如何分進合擊，感覺這一次選舉好像12年前，有比他年輕、更有想法的陳冠廷來選山區立委，就像當年陳明文栽培他一樣，希望讓2人一起當選。

陳冠廷表示，嘉義20年來已經從農業縣變農工大縣，這是大家努力的過程，未來他若當選立委，會爭取相關資源，未來不僅是一個鄉鎮，不僅山區還有海區，他承諾會和縣府、中央一同前進。

青年代表潘瑋茵則說，她跟蔡易餘、陳冠廷都是在外打拼過，依然想回家鄉投入的青年，對這片土地有願景及使命，稱蔡易餘與陳冠廷都是優秀人才，希望大家一起支持願意為地方付出的年輕人，勇敢向前，支持青年參政。

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