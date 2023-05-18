經連日追查，屏警16日下午在台南市新營區逮獲林、劉2嫌，同時查出還有3人涉案在逃，對此，檢方認定落網2嫌有勾串湮滅之虞，向屏東地院聲請羈押，法官17日晚間裁定羈押禁見。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

經連日追查，屏警16日下午在台南市新營區逮獲林、劉2嫌，同時查出還有3人涉案在逃，對此，檢方認定落網2嫌有勾串湮滅之虞，向屏東地院聲請羈押，法官17日晚間裁定羈押禁見。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東警分局偵查隊11日晚間圍捕涉嫌槍砲案的林姓男子時，遭林嫌開車衝撞，警方立即連開21槍制止，流彈還波及一旁超商玻璃窗碎裂，幸無人受傷，林嫌夥同友人趁隙棄車逃逸，警方耗時6天循線追查後，在台南市新營逮獲林、劉2嫌，同時查出還有3人涉案在逃，對此，檢方認定落網2嫌有勾串湮滅之虞，向屏東地院聲請羈押，法官17日晚間裁定羈押禁見。

檢警調查，林嫌、劉嫌與另3名男子因犯槍砲等其他案件，於11日晚間在屏東市區遭警圍捕時，5人不但拒捕還駕車衝撞警，幹員當下立即開槍制止，不料，嫌犯竟還加速逃逸，且在途中掉落1把槍，後因開車開進到死巷，最後選擇棄車逃逸。

屏檢指出，經連日追查，終於16日下午在台南市新營區逮獲林、劉2嫌，案經檢察官訊後，認為2嫌涉有強盜及槍砲彈藥刀械管制條例等犯罪嫌疑重大，且尚有共犯仍未到案，有勾串湮滅之虞以及逃亡之事實，因而向屏東地方法院聲請羈押，法院昨天晚間裁定羈押禁見。

檢方強調，全案將與專案小組持續擴大偵辦，並儘速將在逃的3名嫌疑人查緝到案，以免其等擁槍自重持續犯案危害社會治安。