2024年總統大選，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲「三腳督」態勢成形。對此，前北市府發言人羅旺哲認為，從各大民調看來，賴清德沒這麼強，柯文哲並不弱，並強調決勝點將是不分區立委名單，看誰能提的漂亮。

國民黨昨(17)日宣布徵召侯友宜參選總統，民眾黨也在同天提名黨主席柯文哲，再加上早已代表民進黨參選的副總統賴清德，2024年總統大選將形成「三腳督」，未來戰局備受各界關注。

羅旺哲昨對此在臉書指出，三黨總統參選人就定位後，各大民調攤開看，他直言「賴清德沒這麼強，柯文哲並不弱」。羅旺哲指出，賴清德已非當年的賴神，甚至在台南本命區的民調也沒大幅領先，賴要超越過去蔡英文在2020年大選支持度的難度很大。羅旺哲強調，年輕族群流失、物價、黑金、能源政策等執政包袱及黨內派系爭議，讓賴清德找不到競爭著力點，觸發過去支持者再度堅定力挺。

至於柯文哲的民調，羅旺哲直言，不管怎麼做、哪一家做，柯都有基本20%以上的支持度，也讓柯文哲、民眾黨更有底氣，成民眾堵爛藍綠的一個出口，柯未來能否往上走，不只靠自己努力，還必須看國民黨的狀況。

羅旺哲則認為侯友宜目前除了按耐郭粉情緒外，最重要的是能不能拿出「東西」，合理他參選、說服選民支持。羅旺哲也強調，接下來的決勝點就是不分區立委名單，看誰能提的漂亮。