金鐘獎主持人「小兵」薛紀綱與太太兼螢幕夥伴王湘涵結婚9年，上月傳出男方熱吻小三背叛家庭，對此，王湘涵第一時間大器表示「有許多事情需要釐清」，希望外界給她時間解決。近日，王湘涵曬出自己去刮痧照片，可見她美背被刮到出血出痧，她感慨表示：「出痧了，就好」，母親節她則曬出抱女兒的影片，笑說不只想當公主，也會公主抱，但不見薛紀綱現身，令人好奇目前雙方關係。

薛紀綱上月被台灣狗仔葛斯齊爆料婚內出軌，更拋出親吻金髮小三的鐵證，而該女神似Makiyo，對此，薛紀綱隨即認錯做了不良示範，對家人、觀眾、和工作上的恩人致上歉意，葛斯齊則認為薛紀綱的聲明沒有誠意，整篇內容最多描述的只是工作，未多談家人，似乎失去工作比失去家人更重要，也放話還有許多親密照在手上尚未曝光。

王湘涵發文。（圖／翻攝自王湘涵臉書）

對此，《TVBS》新聞網報導，許多知情人跳出爆料小三的背景，指女方從事保險業，和薛紀綱應該是談保單談到滾床單，且小三平時稱自己單身，私下其實有男友，男友知道薛紀綱的存在，但還是不願分手，只能說「愛到卡慘死」，但對此當事人暫未發聲，不知真偽。

而正宮王湘涵當時滅火表示，她想保護她愛的人，希望大家給她時間和體諒去處理家務事，近日她先是曬出去看《超級瑪莉》的電影票根，表示中間有一段時間不小心睡著了，很對不起Mario，感慨說：「如果現實中也有無敵星星，那就什麼都不用怕了吧」。上周母親節她則曬出和女兒的影片，表示：「做公主，也做那個可以公主抱的人」，網友也獻上祝福說：「大公主+小公主，母親節快樂」。