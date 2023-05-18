雲林縣水林鄉蘇秦村海豐社區長青食堂，由供餐業者借用村內豐德宮場地煮食供餐，3年來廟方無償提供場地與水電，今年廟方希望收取場地與水電費，雙方無法達成共識，供餐業者因此於本月初通知長者將暫停供餐，15日停止供餐後，不少長者抱怨沒有中餐可吃「只想吃飽很難嗎？」，縣政府社會處18日表示將協助業者盡速恢復供餐。

海豐社區長青食堂於2020年成立，委由「社團法人台灣58金融仕家協會」經營供餐，3年來豐德宮無償提供場地與水電，協助業者供餐給社區60餘名長輩，今年初廟方改選管理委員會後，基於使用者付費，委員會與業者協商酌收場地、水電費補助廟方，雙方經過多次討論，一直無法達成共識。

豐德宮主委吳明勳表示，業者使用廟方廚房烹煮食材，水電費都是由廟方支付，委員會認為應該與業者訂定付費相關契約，但業者無法接受，竟以長者用餐為籌碼，與村長吳志孟私相授受，本月15日起停止供餐，至今已4天，這幾天不少長者到廟等不到便當，非常無奈。

吳明勳說，廟方希望業者能支付場地補貼，可隨喜，但最好協商訂定；水電使用者付費，依水表、電表支付；業者發黑函把停止供餐責任推給豐德宮，應向廟方道歉。

村長吳志孟解釋，他基於服務村民，協助業者收費與送餐到各定點，並無法左右業者是否供餐，沒想到「公親變事主」，業者停止供餐前有事先通知長者，他為確保長者權益，至今還沒有向長者收取5月的用餐費。

縣社會處處長林文志指出，業者辦理長青食堂，屬於非營利服務性質，縣府有補助長者每餐30元、廚房設備、廚工等費用，業者停止供餐前曾向縣府報備，將與廟方達成共識後再供餐，但長者用餐問題不能等，已請業者盡速恢復供餐。

縣議員蔡孟真到場關切後認為，目前縣府與長青食堂供餐業者，並沒有簽訂契約，業者隨時可停止供餐，這將嚴重影響長者的用餐權益，將要求縣府相關單位研擬因應辦法。