中壢警方組成聯合稽查1晚告發14件改裝車噪音超標。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

深夜改裝車巨大的噪音破壞安寧，桃園市府環保局將於6月起推動「靜桃計畫」，將原本每周3次的聯合稽查取締噪音車輛勤務，擴大為每天辦理，讓市民有安寧的居家環境。中壢警分局組成聯合稽查小組，先行在中壢區執行取締勤務，共告發14件噪音超標，致力維護民眾生活品質。

中壢警分局在17日20時至22時，與環境保護局及中壢監理站組成聯合稽查小組，在中壢區中山東路三段526號前（永福羅漢松公園）執行取締改裝噪音車勤務，以「馬上攔、馬上測、馬上罰」的強力執法手段，共攔查31件，其中有14件噪音超標，由環保局依噪音管制法等相關規定逕予告發。

中壢警方表示，只要發現車輛改裝排氣管，不符原廠規定，將依法通報環保局通知車主強制驗車，今年度迄今已通報逾142件，持續強勢執法，還給民眾安寧的生活環境。

警方呼籲，民眾切勿擅自改裝車輛製造噪音或在道路危險駕駛、競速，將持續配合監理及環保機關聯合執行取締噪音、改裝車輛勤務，藉由各項措施落實噪音車輛管制，並聯合市府等相關局處向上溯源，遏止改裝風氣，全方位管制噪音車輛。