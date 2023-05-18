國防部30公厘鏈砲雲豹甲車「迅馳專案」已進入後半階段。監察院監察委員王美玉、林文程昨（17日）在國防部常務次長黃中將、陸軍副司令王中將等人陪同下前往陸軍南部地區聯合測考中心大峽谷靶場，實施「迅馳專案」實彈射擊履勘，在過程中試乘雲豹甲車並觀看射擊訓練，瞭解訓練成果並進行探討，雲豹展現強大了火力也讓監委印象深刻，期勉各級幹部在安全的前提下，落實各項訓練工作，做好保國衛民的職責。

監察委員王美玉、林文程、國防部常務次長黃中將與官兵合影。（軍聞社提供）

履勘過程中，南測中心首先安排監委試乘30公厘機砲車型，體驗甲車的性能；隨後，30公厘機砲車則針對動、靜態靶，進行實彈射擊驗證，展現官兵平時勤訓精練的優異成果；委員們也提醒各級幹部，各項訓練及演習時，應依標準作業程序，在安全的前提下進行，並落實風險管理作為，確保部隊訓練安全，厚植國軍戰力。

監察委員王美玉、林文程17日前往陸軍南部地區聯合測考中心，實施「迅馳專案」實彈射擊履勘。（軍聞社提供）

國軍總共訂了CM34輪型30公厘鏈砲雲豹甲車305輛，目前以每月產製6輛的進度撥交給國軍。

CM34輪型30公厘鏈砲雲豹甲車，具備機動性、防護力、火力強大的特性，由軍備局整合生製中心各廠及中科院合力完成研製，並於107年起正式量產。本車最大行駛速度每小時100公里，可快速增援及佈署。車身防護力可抗12.7公厘機槍射擊，外掛複合裝甲，並配置核生化空調系統。

據了解，這款砲車武器系統採30公厘機砲砲塔，具熱像系統可全天候執行作戰任務，另搭配橫風感測儀、陀螺儀及全球定位系統等，大幅提升射擊精度，有效射程達3000公尺。