由「金獎得主」好萊塢巨星班艾佛列克主演、《艾莉塔：戰鬥天使》億萬導演勞勃羅里葛茲自編自導的全新懸疑動作電影《催眠狙擊》，6月2日將在全台震撼巨獻！該片將催眠化為終極殺人武器，故事設下重重謎團，反轉再反轉，結局出乎意料，並運用「催眠構念」會重塑現實的概念，讓被催眠者看到現實中不存在的幻象，信以為真。羅里葛茲營造的世界觀與劇情走向讓班艾佛列克欽佩不已，極力推薦說：「你無法一次就看懂整部電影，必須看第二次！」

今日釋出電影幕後花絮，導演勞勃羅里葛茲表示自2002年即開始撰寫《催眠狙擊》劇本，這部熱情之作歷經20年後終於躍上大銀幕！羅里葛茲透露自己是「懸疑電影大師」希區考克的鐵粉，當初踏上導演之路便是受到希區考克的啟發，這些年來一直想創作屬於自己的「希區考克式」驚悚片，「我想拍一部帶有希區考克精神的驚悚片，但發揮到極致，因為我希望它能一直有轉折變化。」

羅里葛茲興奮說道：「10分鐘內我就想出故事大綱，有個反派神出鬼沒，可以任意搶奪你所擁有的東西，不僅全身而退，你甚至不會知道你們有碰過面，那會是個大魔王。」在和《金剛：骷顱島》編劇邁斯鮑倫斯坦合作前的幾年時間，羅里葛茲斷斷續續著手這個計畫，他表示《催眠狙擊》改版過非常多次，不過最終電影仍保有許多初稿裡所設計的哽和鋪陳。「有些電影就是要放得比其他電影久一點，得要人生有所歷練才有辦法完成它們」，羅里葛茲說起了這部電影的創作過程，「電影裡有些重要的劇情轉折，我得活得再久一些才有辦法明白它們是什麼，某些重大轉折是隨著時間而出現的。」

班艾佛列克帶著向羅里葛茲致敬的意味，表達了對整體拍攝經驗的想法：「對我來說要不嫉妒很難，因為這可以說是我的幻想世界了。他有自己的片廠可以利用，如果可以，我也會如法炮製，這是電影創作者的夢想。」對於班艾佛列克提到這部電影必須看第二次才能看懂，羅里葛茲附和：「我想拍出一部令觀眾驚喜、會一再進戲院反覆觀看的電影，而且他們會揪朋友一起來看，這是一種集體經驗，因為驚喜和震撼會來得又快又狂！」