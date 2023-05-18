面對心儀對象，懂得煽情的人，往往比較能夠獲得對方注意，知名運勢網站《摘星工廠》就點名雙子、雙魚和天秤座男生，總能在適當的場合抓準時機煽動人心，令心儀對象小鹿亂撞。

▍雙子男

雙子男伶牙俐齒、能說會道，向女孩子調情對他們來說根本不是難事，尤其是雙子男總能看穿對方的渴望，並且投其所好，透過各種花式煽情手段，讓心儀對象感動得小鹿亂撞、傾心不已。

▍雙魚男

雙魚男心思細膩，是天生的浪漫高手，善解人意的他們很容易就能猜透女孩子的心思，接著無所不用其極地討好對方，無論是多麼肉麻的煽情手段，再配上雙魚男真摯的告白，很快就能擄獲妹子的芳心。

▍天秤男

天秤男是社交高手，深諳所有撩妹技巧，知道如何在心儀對象面前，將煽情運用地爐火純青，加上天秤男風度翩翩、有紳士風範，再配上深情的眼神和飽含真情的告白，總能將對方逗得小鹿亂撞，為兩人的感情增溫。