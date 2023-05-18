本季英超爭冠的最後懸念在上星期結束，曼城作客3：0大勝艾佛頓，兵工廠則在主場0：3不敵布萊頓，曼城在少賽一場的情況下領先槍手4分，周日（台灣時間5/21 23:00）只要在主場擊敗切爾西，即可提前兩輪完成「三連霸」。

曼城除了衛冕英超冠軍外，拿下足總盃和歐洲冠軍聯賽，達成「歐洲三冠王」才是本季終極目標。日前在歐冠四強已經順利淘汰西甲豪門皇家馬德里，將和義甲勁旅國際米蘭爭奪隊史首座的歐冠錦標；足總盃也將與曼聯合演「曼徹斯特德比」，三冠王箭在弦上，勢不可擋。

既然英超爭冠戲碼提前落幕，我們也就將焦點轉移至3、4名的歐冠入場券之爭。英超前4名的球隊可以獲得下季歐冠的參賽資格，曼城和兵工廠已提前鎖定兩席，剩下的兩席由目前排名3至6位的紐卡索聯、曼聯、利物浦和布萊頓四搶二。紐卡和曼聯都是35輪66分，稍微領先36輪65分的利物浦，和34輪58分的布萊頓，紐卡和曼聯只要在最後3輪拿下2勝，即可雙雙取得歐冠資格，最近打出一波7連勝9連不敗的利物浦，除了必須贏得主場對阿斯頓維拉和作客對南安普敦的最後兩場勝利外，還需要紐卡和曼聯至少有一隊，在最後3輪中有2場比賽失分才能逆轉排名。布萊頓則還有積分數字上的可能進入前4，但必須最後4輪全勝，並期待前面3隊失分才有機會。

紐卡近2場比賽不勝，似乎感受到了一些壓力，最後3輪比賽分別主場補賽對布萊頓(5/19 02:30)、周日主場對仍在為保級苦苦掙扎的萊切斯特城、以及最後一戰作客對切爾西，紐卡要3戰全勝並不容易，尤其是對上近4戰3勝，本季狀況極佳的布萊頓，即使有主場優勢也不宜看高，推薦玩法：讓分(布萊頓+1)勝。

曼聯近4輪2勝2敗，狀況也不算太好，但主場老特拉福仍維持高水準，本季13勝3和1敗，僅僅失掉8球是所有球隊主場最佳，曼聯最後3輪分別是作客對伯恩茅斯(5/20 22:00)、以及最後兩輪都在主場對切爾西和富勒姆。伯恩茅斯上周宣告保級成功，但靠的是其他保級對手不勝所賜，伯恩茅斯吞下2連敗，包括主場不敵此前已7連不勝的切爾西，相信曼聯有很大機會可以3連勝保住歐冠資格，對伯恩茅斯之戰推薦玩法：讓分(曼聯-1)勝。

利物浦最後兩輪的對手不強，雖然維拉近況不錯，但作客2連敗3連不勝仍顯示出他們的缺點。紅軍本季成績雖然不太理想，但安菲爾德仍是所有球隊的夢魘，本季戰績13勝4和1敗，僅次於16勝1和1敗的曼城，相信主場收穫3分不成問題，推薦玩法：讓分(利物浦-1)勝。