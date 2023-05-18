英國高等教育監管機構警告大專院校，勿過度依賴中國學生的學費；與此同時，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）已收回關閉中國孔子學院英國分支機構的承諾。

英國「衛報」報導，英國學生事務辦公室（OfS）今天致函中國學生人數眾多的23所大學，要求查看他們應對海外招生突然中斷的相關計畫。

學生事務辦公室在報告中說：「舉例來說，不斷變化的地緣政治環境恐導致海外招生突然中斷，這可能對學校財務帶來直接且重大的影響。我們已致函給這些特別容易面臨這些風險的大專院校，要求他們與我們分享他們的應變計畫。」

英國大專院校愈來愈依賴國際學生，作為其商業模式的一環，因為他們可以向這些學生收取比本地學生更高昂的學費。

特別令人關切的是，赴英留學的中國學生比其他任何國家都多。2021/22學年，英國高等教育機構所有非歐盟學生中，有27%來自中國，相當於15萬1690人。倫敦大學學院（University College London）和曼徹斯特大學（Manchester University）的中國學生人數最多。

學生事務辦公室執行長拉普沃斯（Susan Lapworth）說：「國際學生為英國高等教育帶來巨大的經濟、文化和教育效益。但我們擔心有些大學變得過於依賴國際學生學費收入，有時甚至讓單一國家的學生成為其財務模式的重要組成部分。」

「英國大學必須知道該如何因應海外招生計畫若未達預期的狀況。我們今天已致函給許多機構，確保他們對這種風險保持警惕，並制定可靠的應變計畫來保護自身免受收入突然驟減的衝擊。」

此外，儘管蘇納克在選前承諾將關閉英國各地由中國資助的孔子學院，但英國政府似已放棄相關計畫。

英國前首相特拉斯（Liz Truss）在訪台期間呼籲倫敦當局即刻關閉孔子學院，聲稱這些機構提升了中國的軟實力。

英國首相府回應說，英國政府正採取行動排除官方資金流入孔子學院，但目前評估徹底關閉孔子學院「不符比例原則」。

英國政府目前「不直接資助」孔子學院，「也不打算未來與任何一所孔子學院進行任何財務安排」。英國政府正著手重新檢視既有的相關資助安排。

首相府發言人強調，一如任何在英國境內運作的國際機構或團體，孔子學院的運作也必須合法、透明，致力於遵循言論自由、開放等價值。