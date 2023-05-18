日本男星市川猿之助（いちかわえんのすけ），曾演出日劇《半澤直樹2》走紅，稍早傳出與父母倒臥住處後送醫，目前得知雙親身亡，他本人仍在搶救中，不過同時傳出他被爆料性騷擾跟職場霸凌等惡行，，還在疫情嚴峻期間舉辦「共浴派對」。

根據日媒報導，市川猿之助被發現時倒臥在地下室，不過仍有意識，而身邊疑似留有遺書，至於雙親則是倒臥在其他房間，經紀人隨即通報119送醫，不過母親當場身亡，父親則是送醫後搶救不治，至於市川猿之助狀況仍未明朗，不過傳出輕生消息後，他也被爆料對合作的演員及工作人員性騷及霸凌，甚至會強吻及亂摸異性下半身，據悉有人稍作反抗，下一場演出就被剔除在名單之外。

此外， 2021年新冠疫情爆發時，首都圈宣布進入緊急狀態，市川猿之助卻不遵守防疫規定，不僅召開私人派對尋歡，還在酒過三巡後要求所有賓客共浴，甚至進行肢體上的親密接觸，雖然許多人百般不願意，但因為怕丟掉飯碗，只能無奈配合，事後更沒有人敢公開指責惡行，導致他的行徑越來越囂張。

根據《女性SEVEN》報導，市川猿之助日前被媒體問及此事時，僅表示：「沒有回答的義務」就快步離開，至於有業務往來的的公司「松竹」，被問及有關於他的性騷醜聞，僅強調雙方並沒有雇傭關係，而且在參與及管理演員的範圍有限，並未相當清楚外界指摘的事件。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！