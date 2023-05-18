第25屆海峽兩岸經貿交易會今(18)日在大陸福州海峽會展中心開展，本次以「深化兩岸融合 • 建設第一家園」為主題，策劃安排12萬平方公尺面積展覽，主題安排及配套活動十餘場，會場設置福州惠台政策、海峽優品、馬祖館、台企優品、青創館、兩岸融合鄉建鄉創館、台商投資區等特色展覽，連江縣長王忠銘也直呼「馬祖，準備好了！」。

王忠銘表示，第25屆海交會展期18日至22日共計五天，在今日上午09時20分許則舉行馬祖館開幕展覽儀式，立法委員陳雪生、連江縣議長張永江、馬祖酒廠董事長陳漢樹以及海峽觀光旅遊協會主任劉連官等人皆到場出席，陸方出席人員為福州市政協主席劉卓群、馬尾區長王剛 、對岸連江縣長高雙城、福州市台辦主任鄧達木與福州市貿促會副會長陳長。

王忠銘指出，開場即是極具台灣特色電音三太子進行表演，隨後銘鑼開幕剪綵，馬祖高粱酒端上，貴賓們共同舉杯共同為兩岸經貿發展來乾杯，藉由參展機會，讓在地業者可與兩岸業者尋求通路，提高馬祖對外曝光率外，建立地方對外參展及行銷能力，共同向外行銷馬祖，並與馬祖觀光旅遊文宣品共同行銷宣傳。

王忠銘說，透過展示海峽兩岸特色商品，為兩岸企業提供更為廣闊的全球推廣，以及外銷採供對接平台，助力台商台企共享發展機遇、創造新增長點，展會期間主辦方還將舉辦一系列直播帶貨活動，促進海峽兩岸特色商品展示、推廣，讓廣大消費者共享海峽兩岸經貿交流的實惠。